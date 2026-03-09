お笑い芸人のキャプテン渡辺（50）が9日、自身のXで第1子となる女児の誕生を報告した。【写真】晴れやかな和装姿！第1子女児誕生を報告したキャプテン渡辺渡辺は「ご報告です！この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告。「父として、負ける事はいよいよ完全に許されない身になったということです！」と決意をつづった。キャプテン渡辺は、1975年10月20日生まれ、静岡県静岡市出身。放送芸術学院卒業。2005年に