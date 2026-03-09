千葉県茂原市で、障害のある29歳の娘の顔を水に沈めて殺害したとして58歳の母親が逮捕されました。無理心中を図ったとみられています。殺人の疑いで逮捕されたのは、茂原市の無職・斎藤千栄子容疑者（58）で、きのう自宅で同居している娘の加奈さん（29）の顔を水を入れた衣装ケースに沈め、殺害した疑いがもたれています。斎藤容疑者は近くに住む男性に「娘を殺した」と伝え、男性から通報を受けた警察が現場に駆け付け、加奈さん