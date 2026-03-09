アメリカ軍と韓国軍が朝鮮半島有事を想定した合同軍事演習を9日から始めました。米韓両軍による毎年定例の合同軍事演習「フリーダムシールド」は北朝鮮の核やミサイルなどへの対応力強化を目的に、韓国で19日まで行われます。今回の演習では野外での機動訓練の回数が去年の半分以下となる22回に縮小されます。アメリカのトランプ大統領が3月31日から中国を訪問するのを前に、米朝の対話再開のため訓練を調整すべきとする韓国政府内