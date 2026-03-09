【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、対イラン攻撃を終わらせる時期について、イスラエルのネタニヤフ首相と「共同で」判断すると述べた。最終的には「適切な時期に私が決定を下す」とした。米国の攻撃停止後、イスラエルが単独で攻撃を続ける必要はないとの考えも示した。ニュースサイト「タイムズ・オブ・イスラエル」の電話取材に応じた。イランの最高指導者にモジタバ・ハメネイ師が選出されたことに対し「何が起き