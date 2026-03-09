◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ16―0（6回コールド）ブラジル（2026年3月8日ヒューストン）ソフトバンクの育成左腕でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）メキシコ代表のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）がブラジル戦で代表初登板。1回を2安打無失点の好投で、チームのコールド勝利に貢献した。12―0の6回から3番手として登板。先頭のカルバーリョを97.8マイル（約157.4キロ）直球で空振り三振。1死一塁か