9日は、病院で寄り添う犬の話題。国立大学病院で初めての挑戦です。茨城・つくば市にある筑波大学附属病院。女の子に頭をなでられているのは、ラブラドルレトリバーの「ミコちゃん」です。「ミコちゃん」は、病院で患者の検査などを応援するために特別なトレーニングを受けた犬。英語で「施設」を意味する「Facility」と「Dog」を組み合わせて、「ファシリティドッグ」と呼ばれています。筑波大学附属病院では、2027年4月から医療