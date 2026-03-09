ダイハツ・トヨタとの共同開発モデル 2026年3月9日、スズキは同社初の軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）の新型「eエブリイ」を発表しました。同日より発売します。新型eエブリイは、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社で共同開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンの電気自動車モデルです。【画像】超カッコいい！ これがスズキの新たな“軽”商用バン「新型eエブリイ」です！ 画像で見る（30枚以上）軽バンとしての使い