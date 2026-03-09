子どもの洋服の汚れ、上履きの黒ずみなど……毎週のように「またか」と思いながら一生懸命洗うのって、しんどいですよね。特に落ちにくい汚れのときは部分洗いをすると思うのですが、この作業が手間だったり。そんなときに見つけたのが、100円ショップ・ワッツのオリジナルシリーズ「Tokinone」シリーズの「洗剤が入れられるブラシ」。洗剤を本体に入れて、そのままこすり洗いができるアイテムです。使ってみたリアルな感想をレポ