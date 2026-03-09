謎の2ドアテストカーは「GRセリカ？」 ユーザーからの反響は？TOYOTA GAZOO Racingが開発中と見られるテストカーの走行画像が2026年2月にSNSで拡散されました。GR特有のカモフラージュ柄の偽装が施されたこの車両は、未舗装路を走行しており、大型のリアウィングや独立したトランクスペースを持つクーペスタイルが特徴です。【画像】これが新型「GRセリカ!?」 画像で見る！（30枚以上）新たなスポーツモデルを連想させるこ