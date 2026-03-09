▲トラックめいめいXより人手不足や労働時間の制限など、物流業界が大きな転換期を迎える今、現場からポジティブな風を送り続ける女性がいる。北海道を拠点に大型トラックで荷物を運ぶ、トラックめいめいさんだ。仕事終わりに豪快にビールを飲み干す姿をSNSに投稿し、現在フォロワーは36万人超え（※2026年3月）。現場のリアルを“楽しさ”に変換し、SNSという武器で業界のイメージを塗り替えている。今回の「テレ東プラス 人生劇