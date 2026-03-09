私（ミユキ）は、夫のマコトと2人の子ども（サヤカとシンイチ）を育ててきました。結婚当初から夫の実家で同居をすることが確定しており、私の結婚生活は義母からの嫁いびりに耐える日々だったのです。実家の両親も離婚や別居なんてとうてい許してくれないし、世の中の風潮的にも「妻は夫に従う」が残っていた時代でした。そんな私の希望となっていたのが、「いつかこの人を捨てる」という、義母に対する感情だったのです。「その