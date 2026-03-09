＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの中国大会では、トータル11アンダーまで伸ばしたイ・ミヒャン（韓国）が9年ぶりVを達成。優勝賞金39万ドル（約6190万円）をつかみ取った。〈連続写真〉どこが変わった？竹田麗央の新スイング日本勢では、連覇を狙った竹田麗央が優勝戦線で奮闘。トータル7アンダー・5位タイに入り、8万3931ドル（約1330万円）を獲得した