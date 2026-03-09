３月９日朝早く大阪市浪速区の集合住宅で火事があり、高齢の男性３人がけがをしました。９日午前４時半前、大阪市浪速区恵美須西にある集合住宅で「黒い煙が見えます」と住人から通報がありました。警察などによりますと火は約２時間後に消し止められましたが、２階の部屋や廊下などあわせて約７０平方メートルが焼けました。この火事で火元の部屋に住む７０代の男性が下半身をやけどしたほか、別の部屋に住む８０代の男性