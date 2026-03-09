9日午前、兵庫県西宮市の名神高速道路の西宮料金所で乗用車から出火し、助手席に乗っていた1人が死亡しました。この火災で、名神高速上りは西宮IC〜尼崎IC間で約3時間通行止めになりました。9日午前10時ごろ、西宮市の名神高速道路・上りの西宮料金所で「車が燃えている」と警察に通報がありました。警察などによりますと、料金所近くで乗用車1台から出火しました。消防が消火活動を行い、火は約1時間後に消し止められました