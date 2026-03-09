フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。27日で放送終了する朝のニュース番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）の後枠について新たな番組は設けず、現在放送中の『めざましテレビ』（月〜金前5：25）と『ノンストップ！』（月〜金前9：50）の放送時間を拡大すると発表した。【画像】フジテレビの新番組がギュッと公開『めざましテレビ』は現在、午前5時2