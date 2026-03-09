皐月賞トライアル「第63回弥生賞ディープインパクト記念」が8日、中山競馬場で行われた。川田将雅（40）騎乗の3番人気バステール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）が差し切って重賞初制覇。史上初となる未勝利勝ちからの“下克上V”。最少キャリアに並ぶ3戦目での優勝となった。2着ライヒスアドラー（牡3＝上原佑、父シスキン）、3着アドマイヤクワッズ（牡3＝友道、父リアルスティール）までが皐月賞（4月19日、中山芝2000メ