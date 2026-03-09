大規模改装中の大丸梅田店（大阪市北区）は9日、地下食品フロアのリニューアルに向けて、地2階食品フロアを一定期間営業休止するとし、3月11日より売り尽くし企画『ありがとうセール』を開催すると発表した。【写真多数】大丸梅田店 地下2階「食品フロア」売り尽くし…お買い得な品々地2階の食品フロアは、食品や菓子、酒類などを多数取り扱い、大阪で愛されてきた。売場クローズ前の感謝セールでは、お買い得価格で提供する。