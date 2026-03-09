阪神は9日、今季の本拠開幕戦となる3月31日DeNA戦（京セラドーム）で行うセレモニー内容を発表した。午後5時30分頃から、リーグ優勝を果たした昨季の激闘を振り返る特別映像を放映し、新たなシーズンへの期待感を高める。また、「2025JERAセントラル・リーグ優勝チャンピオンリングセレモニー」と題し、優勝の証しであるチャンピオンリングを監督・コーチ・選手へ贈呈し、京セラドームを開幕にふさわしい特別な空間に演