シンガー・ソングライターでモデルのchay（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。千葉県・市川市動植物園で話題を集めるニホンザル・“パンチくん”ことパンチに会いに行ったことを報告し、愛らしい動画を公開した。【動画】「ご飯よりもお兄さん」chayが撮影したパンチくん＆飼育員のほほ笑ましい“瞬間”chayは「パンチくんに会いに行ってきたがんばれパンチくん」とコメントし、餌を配りに来た飼育員へ駆け寄るパンチ