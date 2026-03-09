世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）の米興行大手トップランク社とのプロモーション契約が満了したと、ボクシング専門サイト「Brunch Boxing」が9日に報じた。同サイトは公式Xで「ニュース井上尚弥と中谷潤人の両方のトップランク・ボクシングとのプロモーション契約が切れました」と報じた。トップランク社の公式サイト