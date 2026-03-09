記者会見する立憲民主党の水岡代表＝9日午前、国会立憲民主党の水岡俊一代表は9日の記者会見で、来年春の統一地方選への対応について「29日に開催する党大会で方向性を決定したい」と述べた。「立民に所属している多くの仲間が統一選に向かって力を発揮できることを重要視し、応援していきたい」と説明した。党は地方議員を中道改革連合に合流させずに、立民として臨む方針で調整している。水岡氏は「立民が統一選の時点までは