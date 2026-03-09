フジテレビは9日、東京台場の同局で4月改編「フジテレビアップデート−コンテンツラインナップ発表会2026春−」を開いた。「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が終了する朝の情報番組は、30日から「めざましテレビ」を月〜金曜の午前5時25分から同9時まで放送。「ノンストップ！」を月〜金曜の同9時から同11時30分とし、一部地域を除く全国ネットに拡大する。赤池洋文コンテンツ投資戦略局編成管理部長は「新しい改編