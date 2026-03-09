熊本県の木村敬知事は9日、陸上自衛隊が長射程ミサイル発射機などを事前連絡なく熊本市に搬入したことに関し、記者団に「（防衛省からは）部隊運用の観点なので答えられないということだった。大変残念だ」と述べた。