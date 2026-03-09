「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目の伯乃富士（２２）＝伊勢ケ浜＝が休場した。初日の欧勝馬戦ではたき込みで敗れた際、左足親指を痛めたことを明かしていた。伯乃富士は初場所で左足親指を負傷し、左母趾ＭＰＴ側副靱帯損傷の診断書を提出して休場していた。場所前は治療に専念し、相撲は取れないながらもトレーニングに励み、強行出場に踏み切った。場所前の２月には師匠の伊勢ケ浜