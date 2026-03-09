【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0 東京ヴェルディ（3月7日／メルカリスタジアム）【映像】柴崎の高速クロス→鈴木のドンピシャヘッド弾鹿島アントラーズが誇るホットラインが炸裂した。コーナーキックからMF柴崎岳がニアに鋭いクロスを入れると、走り込んだFW鈴木優磨がドンピシャヘッドで合わせてネットを揺らしている。3月7日に明治安田J1百年構想リーグ第5節・鹿島アントラーズvs東京ヴェルディが行われ