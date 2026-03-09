きょうは広く晴れる予想で、各地で花粉が多く飛ぶでしょう。 【写真を見る】東海地方は花粉“大量飛散” 洗濯物は払ってから取り込みを 予想最高気温は名古屋･岐阜･津で13℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/9 昼） 名古屋市内は朝からよく晴れています。けさの名古屋は最低気温が0.8℃と冷え込みが強まりましたが、午前11時半過ぎに9.9℃と気温が上がってきています。 きょうの午後は、おおむね晴れるでしょう。空気の乾燥にはご