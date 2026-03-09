【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。2026年4月期は「過去10年間で最大の改編率」だと明かした。【写真】フジ美人アナ、美脚際立つミニワンピ姿◆フジテレビ、10年間で過去最大の改編率今回の改編によって、数字的な目標はあるのかと問われると、同局は「具体的な数字があるわけではなく、一つでも多くのヒット番組が生まれて、視聴率につなげていければ」と回答。