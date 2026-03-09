【モデルプレス＝2026/03/09】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第10弾が公開された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露◆川崎桜、果物にかぶりつく姿披露今回公開されたのは、プラムをかじり、舌がぺろりとのぞく“あざとカワイイ”カット。この写真はパリのアパルトマンの一室で撮影された。一度旅行でパリを訪れてから