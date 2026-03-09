【モデルプレス＝2026/03/09】女優の松井愛莉が3月7日、自身のInstagramを更新。弟でサッカー・ベガルタ仙台所属の松井蓮之選手との2ショットを公開した。【写真】29歳人気女優「美男美女きょうだい」ユニフォーム姿でイケメン弟と肩寄せ合う◆松井愛莉、弟・松井蓮之選手との2ショット公開松井は「ベガルタ仙台 いもくり佐太郎マッチデー 始球式参加させて頂きました」と報告し、始球式や試合観戦中の写真を複数枚投稿。「久しぶ