【モデルプレス＝2026/03/09】モデルの渡辺美優紀が3月7日、自身のInstagramを更新。たっぷりのフリルがついたオフショルダートップス姿を披露した。【写真】32歳元NMBメンバー「可愛すぎてびっくり」美肩全開の最新ショット◆渡辺美優紀、オフショル姿公開渡辺は「ナチュラルで落ち着いたフェミニンメイクな感じにしてもらいました」とコメント。ゆるく巻いたヘアスタイルで胸元に2段のフリルがあしらわれたオフホワイトのオフシ