【女子旅プレス＝2026/03/09】京都の名勝・円山公園に「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」が、2026年3月30日（月）オープン。全国の名勝に指定された公園においては初出店となる。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店◆“名勝”円山公園内にスタバ新店舗京都市東山区にある都市公園で、国の名勝に指定されている円山公園。この公園内に「珈琲茶屋」をデザインコンセプトとするスターバックスが