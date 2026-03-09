【東京都心も 雪の予想】東京、埼玉、神奈川 山地は積雪のおそれ ９日（月）は、上空に流れ込む寒気と、伊豆諸島付近の気圧の谷の影響で、９日（月）夜から１０日（火）午前中にかけて、「雨や雪」の降る所があるでしょう。多摩地方西部の山沿いや山地で積雪となる所があるでしょう。気象庁「大雪に関する関東甲信地方気象情報」 気象庁によると、関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、気圧の谷や寒気の影響で、大雪と