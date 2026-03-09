イングランド協会（ＦＡ）杯が８日、各地で５回戦が行われ、リーズの日本代表ＭＦ田中碧はホームのノリッジ戦で後半２５分まで出場した。チームは３―０で快勝した。＊＊＊リーグ戦６試合連続で出番なしと苦しむ田中だが、カップ戦で巡ってきた出場機会で結果を残した。リーグ戦では降格圏と勝ち点３差の１５位と苦しむチーム事情もあり、田中の出場機会は限られているものの、カップ戦では主力として活躍中。チーム