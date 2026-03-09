フジテレビは９日、東京・お台場の同局で２０２６年４月期改編に関する「コンテンツラインナップ発表会２０２６春」を行い、４月５日スタートの新番組「ぱちぱちるんるん」を放送すると発表した。番組は毎週日曜の午前６時１５分から７時まで放送される。同番組は、ガチャピン、ムックをはじめとするポンキッキーズファミリーやチャギントンなどが登場する親子向けバラエティー。同局の高瀬透子ＩＰ・アニメ事業部長は「