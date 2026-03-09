◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が春場所２日目の９日、日本相撲協会に休場を届け出た。所属する伊勢ケ浜部屋は日本相撲協会を通じてコメントを発表し、初日の東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）戦で先場所の休場要因となった左足親指を再び痛めたためと説明。「先場所で痛めていた箇所を昨日の取組で悪化させた。再出場は状況を見て判断する」との見通しを示した。伯乃