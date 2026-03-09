東京午前のドル円は１５８．７５円付近まで円安・ドル高推移した。週末を経てイラン戦争がさらに激化し、逃避的なドル買いが強まっている。イランの首都テヘラン付近の石油施設が攻撃されてイスラエルのハイファ製油所が報復の対象となっているほか、中東各地の生活用水のための淡水化施設も標的となるなど、血肉を削る衝突へ発展している。新たなイラン最高指導者として指名されたモジタバ・ハメネイ師は穏健な父親とは異なり、