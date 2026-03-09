原油高騰による貿易赤字拡大懸念で円売りも豪ドル円下げ帳消し NY原油は時間外で一時1バレル＝119ドル台にまで上昇した。原油高騰による日本の貿易赤字拡大懸念で円売りが見られる。豪ドル円とNZドル円は早朝の下げを帳消し。ドル高・円安でドル円は158.70円台。