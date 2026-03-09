フジテレビは９日、東京・お台場の同局で２０２６年４月期改編に関する「コンテンツラインナップ発表会２０２６春」を行い、４月から新番組「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」（金曜・後９時）をレギュラー放送すると発表した。「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」に寄せられたお悩みを６０秒で”瞬間回答”して解決へ導く情報バラエティー。これまで特番として４回放送し、今回レギュラー化が決定した。ＭＣは特番から