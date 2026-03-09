フジテレビは９日、東京・お台場の同局で２０２６年４月期改編に関する「コンテンツラインナップ発表会２０２６春」を行い、３月３１日にスタートする２時間生放送の新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜・後７時）を発表した。“今、最も気になる話題やテーマ”を調査・検証していく番組。ＭＣは初タッグとなるカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」が務める。浅野翔太郎チーフプロデュ