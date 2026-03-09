「夢グループ」の石田重廣社長と歌手の保科有里が９日、都内の同社で会見し、ファミリーマートでコンサートチケットを販売することを発表した。同社は「夢コンサート」など、年間３３０本のコンサートを全国各地で実施。これまでチケットは電話やインターネットのみで販売していたが、２月１日から全国のファミリーマートのマルチコピー機で発券できることになった。また今月１０日〜１６日まで約１万１０００店に設置されてい