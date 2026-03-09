フジテレビは９日、４月からお笑いコンビ「かまいたち」がＭＣを務める新バラエティー「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」（金曜・後９時）がスタートすると発表した。「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」とのコラボレーションで、悩みを６０秒で“瞬間回答”して解決する情報バラエティー番組。特番からＧＰ帯にレギュラー化が決定した。同番組は、ＬＩＮＥヤフー株式会社が運営する「Ｙａｈｏｏ！知恵袋」とのコラボレーシ