■スピードスケート世界選手権（日本時間9日、オランダ・ヘーレンフェイン）現役最後のレースに臨む郄木美帆（31、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、スピードスケート世界選手権の4種目総合で競い合うオールラウンド部門に出場し、後半の1500mでは1分53秒48で2位、5000mでは7分01秒50の6位、総合3位で現役ラストレースを終えた。郄木は前半の500mで37秒75の首位、3000mでは4分03秒37の7位もノルウェーのR.ビクルンド（25）と