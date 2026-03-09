■これまでのあらすじなぜ、夫を頼り甲斐のある人だと思ってしまったのかーー。義母が入院することになっても「母さんの面倒を見るのは嫁の役目」だと言って何もしない夫。そのくせ、口ばかり出してくる。義母もまた妻に厳しく接する。思えば、夫は昔から上に立つ側にいたがる人だった。大悟と出会ったのは、同じ会社でした。飲み会では「今日は俺が奢る」と豪快に笑い、デートでは財布を出す私を「女に払わせるのは嫌なんだ」と止