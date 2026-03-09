千葉県警本部千葉県茂原市の住宅が全焼し、胸に刃物のようなものが刺さった女性と、男性の遺体が見つかった火災で、茂原署は9日、司法解剖の結果、女性の死因は胸の傷による出血性ショックなど、男性は焼死だったと明らかにした。署は身元の確認を進めるとともに無理心中などの事件や自殺の可能性があるとみて詳しい状況を調べている。署によると、親子とみられる80代女性と60代男性と連絡が取れていない。女性は火災発生と近