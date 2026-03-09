アイドルグループFRUITS ZIPPERのメンバー、鎮西寿々歌（27）が9日までにXを更新。体調不良のため公演を一部欠席し、思いをつづった。同グループの公式Xでは8日、神戸公演後に「FRUITS ZIPPERメンバーの鎮西寿々歌ですが、本日体調不良のため、一部パフォーマンスをお休みさせていただきました」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と詫びつつ、「なお本日の出演