衆院選の期日前投票で不正に2回投票したとして、会社員の男が警視庁に逮捕されました。男はSNSで「なりすましが簡単」などと投稿していました。公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、会社員の小山智行容疑者（47）で、先月7日、東京・千代田区の和泉橋区民館の投票所で衆院選の期日前投票を済ませたあと、およそ30分後に千代田区役所の投票所で2度目の投票をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、小山容疑者は2度目の