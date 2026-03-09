中東情勢の悪化で、原油の高騰が懸念される中、高市総理大臣は、原油高対策にも力を入れる考えです。国会では、来年度予算案の年度内成立に向けた与野党の攻防もヤマ場を迎えます。国会では関係閣僚が出席して予算案の審議が続いていますが、中道改革連合の山本代表代行は、中東情勢を受けた物価高対策の集中審議を要求しました。中道改革連合山本代表代行「（中東情勢で）不安、国民の間でもさらなる物価上昇への不安が広がって