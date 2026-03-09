敵の基地へ攻撃が可能な長射程ミサイルの国内初の配備に向け、発射装置などが9日未明、熊本市の駐屯地に搬入されました。国産の長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾 能力向上型」は、南西諸島防衛の主力として政府が配備計画を進めているものです。射程約1000kmでミサイルの迎撃にとどまらず、敵の射程圏外からも艦艇や基地を打撃できる能力を持ちます。この長射程ミサイルの発射装置などが9日午前0時20分ごろ、熊本市東区の健軍駐屯