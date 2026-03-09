９日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東の紛争長期化懸念を背景に原油先物相場が高騰していることで、国内のインフレ圧力を意識した売りが優勢だった。 この日の早朝取引で米ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場が１バレル＝１１０ドルを突破し、将来のインフレ圧力につながるとの警戒感が強まった。また、為替市場で円安が一段と進んでいることで、輸入物価の上