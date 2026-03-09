「シッカリ、ケッコン、シマセンカ？」とトキ（髙石あかり）に改めてプロポーズしたヘブン（トミー・バストウ）。2人の子どもは、ヘブンの名前のレフ“カダ”と、勘右衛門（小日向文世）から一文字とって「勘太」と名付けられた。ヘブンは想像以上の子煩悩で、毎日家族に勘太のかわいいところを聞くほど。そんなふうに溺愛する勘太やトキと正式な家族になるため、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第111話では、